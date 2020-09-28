Компанія Asus презентувала ZenGimbal, який вирізнятиметься компактною формою та часом автономної роботи. Завдяки інноваційній конструкції складного механізму пристрій зможе поміститися в кишеню.

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Характеристики ґаджета

Конструкція ZenGimbal реалізовна з трьома шарнірними точками, що додають компактності пристрою у складеному вигляді. Завдяки технічним інноваціям реалізовано декілька режимів роботи:

безперервне кругове обертання для зняття панорамних фото чи відео

POV режим з фіксованим повором на 45 градусів

спортивний режим

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В ZenGimbal може працювати до 10 годин автономно завдяки батареї місткістю 2500 мАг. Відстежувати стан акумулятора можна завдяки світлодіодному індикатору.

Вартість пристрою

ASUS ZenGimbal коштуватиме 161 долар(4 554 гривні).