Asus представив ZenGimbal: стабілізатор для смартфонів і екшенкамер
Компанія Asus презентувала ZenGimbal, який вирізнятиметься компактною формою та часом автономної роботи. Завдяки інноваційній конструкції складного механізму пристрій зможе поміститися в кишеню.
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Характеристики ґаджета
Конструкція ZenGimbal реалізовна з трьома шарнірними точками, що додають компактності пристрою у складеному вигляді. Завдяки технічним інноваціям реалізовано декілька режимів роботи:
- безперервне кругове обертання для зняття панорамних фото чи відео
- POV режим з фіксованим повором на 45 градусів
- спортивний режим
Промо ролик ASUS ZenGimbal: відео
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В ZenGimbal може працювати до 10 годин автономно завдяки батареї місткістю 2500 мАг. Відстежувати стан акумулятора можна завдяки світлодіодному індикатору.
Вартість пристрою
ASUS ZenGimbal коштуватиме 161 долар(4 554 гривні).