Компанія ASUS та її суббренд Republic of Gamers (ROG) представили потужний геймерський ноутбук ROG Zephyrus Duo 15, створений на базі нової процесорної платформи Intel. В ультратонкому корпусі встановлено два високоякісних дисплея, що розширюють можливості користувачів в безлічі завдань.

Онлайн-презентація нової моделі відбулася на YouTube-каналі ASUS Україна 16 липня. У мережі Фокстрот розповіли про особливості та вартість флагманської новинки.

Головні характеристики ROG Zephyrus Duo 15

ROG ScreenPad™ Plus. Додатковий 14,1-дюймовий екран із сенсорним інтерфейсом.

Додатковий 14,1-дюймовий екран із сенсорним інтерфейсом. Система охолодження AAS Plus. 28,5-мм повітрозабірник забезпечує посилення сили потоку на 30% в порівнянні зі звичайною системою AAS.

28,5-мм повітрозабірник забезпечує посилення сили потоку на 30% в порівнянні зі звичайною системою AAS. На максимальній роздільній здатності. Два варіанти основного дисплея з сертифікацією PANTONE® Validated: для геймерів (частота оновлення 300 Гц, час відгуку 3 мс), для творців контенту (роздільна здатність 4K, колірний обхват 100% Adobe RGB).

Два варіанти основного дисплея з сертифікацією PANTONE® Validated: для геймерів (частота оновлення 300 Гц, час відгуку 3 мс), для творців контенту (роздільна здатність 4K, колірний обхват 100% Adobe RGB). На повній швидкості. Високопродуктивна відеокарта, аж до моделі GeForce® RTX 2080 SUPER ™ для ігор з ультрависокими значеннями FPS, завдань 3D-моделювання та машинного навчання.

Високопродуктивна відеокарта, аж до моделі GeForce® RTX 2080 SUPER ™ для ігор з ультрависокими значеннями FPS, завдань 3D-моделювання та машинного навчання. Для продуктивної роботи. Новий високопродуктивний процесор Intel®Core™ 10-го покоління (аж до моделі Core™ i9), до 48 ГБ оперативної пам'яті DDR4 3200 МГц, два SSD в масиві RAID 0, інтерфейс Thunderbolt ™ 3.

У Zephyrus Duo 15 використовується інноваційна система охолодження Active Aerodynamic System (AAS) Plus, яка при розкритті кришки ноутбука відкриває у верхній частині пристрою великий повітрозабірник для підвищення ефективності охолодження. Ця система також нахиляє в напрямку користувача допоміжний сенсорний екран, встановлюючи його під максимально зручним для роботи кутом.

Завдяки цій унікальній конструкції в тонкому корпусі Zephyrus Duo 15 вдалося помістити неймовірно потужну конфігурацію, яка поєднує в собі флагманський процесор Intel нового покоління Intel® Core i9-10980HK і відеокарту NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™ з 8 ГБ відеопам'яті GDDR6.

Незважаючи на потужну начинку, Zephyrus Duo 15 відрізняється дуже тонким і легким корпусом, товщина якого становить всього 20,9 мм, а маса – 2,4 кг. Міцний магнієво-алюмінієвий корпус пристрою відрізняється чіткими лініями і анодованою обробкою, яка надає йому професійного вигляду.

Zephyrus Duo обладнаний акумулятором підвищеної ємності 90 Вт · год, що дозволяє довше працювати за ноутбуком в автономному режимі.

Додатковий екранний простір ROG ScreenPad Plus

Додати другий дисплей в ультратонкий ігровий ноутбук, де важливий кожен міліметр товщини – непросте завдання. Такий екран повинен бути і достатньо великим, щоб бути дійсно корисним, і в той же час розташовуватися в межах легкої досяжності користувача.

14,1-дюймова панель в Zephyrus Duo 15 є найбільшим другим дисплеєм, який коли-небудь використовувався в серійному ігровому ноутбуку. Ця IPS-панель володіє широкими кутами огляду і роздільною здатністю 3840x1100, а також може похвалитися високою піксельною щільністю, завдяки чому забезпечується відтворення найдрібніших деталей.

При відкритті кришки ноутбука допоміжний сенсорний екран ROG ScreenPad Plus нахиляється під кутом 13° до користувача для зручності перегляду зображення і взаємодії з екраном. Плавне переміщення панелі регулюється унікальним шарніром, який синхронізує рух двох екранів з високою точністю. Щоб запобігти зіткненню екранів при відкритті кришки, шарнір має спеціальні напрявляючі, які затримують розкриття додаткового дисплея.

Додаткове екранний простір можна використовувати для перетворення основного дисплея в ще більш комфортне середовище для ігор, ігрових трансляцій і створення контенту. Наприклад, під час гри або перегляду фільму на нього зручно вивести вікно месенджера або поштового клієнта. Сенсорний екран підтримує активний стилус ASUS Pen.

ROG співпрацює з розробниками ігор, такими як Techland, над оптимізацією ігор під можливості ROG ScreenPad Plus. Зокрема, у грі Dying Light 2 на другий екран буде виводитися командний чат, а також сенсорні елементи управління для зручного перемикання між предметами інвентарю і квестами. У співпраці з Overwolf розроблені спеціальні програми для таких ігор, як League of Legends, Fortnite і CS:GO, які дозволяють відображати на другому екрані статистику в реальному часі, рекомендації та багато іншого.

Творці мультимедійного контенту, що використовують у своїй роботі відеоредактор Avid, зможуть застосовувати ScreenPad Plus для відображення панелей інструментів, часової шкали і довідкових матеріалів, звільняючи місце на головному екрані для проєкту.

Ігри на максимальній роздільній здатності і повній швидкості

Zephyrus Duo 15 може бути обладнаний одним з двох варіантів основного дисплея: на базі швидкої ігрової панелі з частотою оновлення 300 Гц і часом відгуку 3 мс або на базі панелі ультрависокої роздільної здатності (4K UHD).

Дисплей з частотою оновлення 300 Гц у змозі дати ентузіастам кіберспорту додаткову перевагу над суперниками. Ця частота оновлення перевершує рекомендований для серйозних турнірів стандарт, сприяючи неймовірно плавному відображенню ігрових сцен. Час відгуку в 3 мс забезпечує чітке зображення без розмиття для точного відстеження рухомих цілей.

Для користувачів, що працюють з графікою, пропонується дисплей з роздільною здатністю 4K UHD і колірним охопленням 100% Adobe RGB, що відтворює високоякісне зображення з максимальною деталізацією.

Обидва дисплеї відкалібровані у фабричних умовах, а точність їх передачі кольору підтверджує сертифікат PANTONE® Validated. Вони також підтримують технологію NVIDIA® G-SYNC®.

Попередня вартість ROG Zephyrus Duo 15 – від 99 999 грн. Доступний для замовлення на FOXTROT.UA з 16 липня.