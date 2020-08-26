Компанія Asus презентувала нову флагманську лінійку смартфонів ZenFone 7 і 7 Pro. Обидві новинки зберегли основну особливість попередників – оригінальну фліп-камеру.

Обидві моделі ZenFone 7 і 7 Pro схожі між собою, передає AndroidCentral.

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Характеристики

Новинки отримали AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,67 дюйма та роздільною здатністю Full HD +. Співвідношення сторін тут 20: 9, а частота оновлення 90 Гц. Обидва смартфони покриті захисним склом Gorilla Glass 6.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою 30-ватної зарядки. Смартфони отримали стереодинаміки з підсилювачем NXP TFA9874.

Asus ZenFone 7 з оригінальною камерою / Фото: androidcentral.com

Нові флагмани оснащені потрійною камерою:

головний 64-мегапіксельний датчик Sony IMX686;

12-мегапіксельний модуль Sony IMX363, поєднаним з надширококутним об'єктивом;

додатковий датчик для потрійного оптичного наближення.

При цьому у просунутій версії ZenFone 7 Pro є ще оптична стабілізація на головній камері, а також телевік.

Працюють смартфони під управлінням Android 10.

Відмінності

Щодо відмінностей, то молодша модель працює на базі процесора Snapdragon 865 з 6/8 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті.

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ZenFone 7 Pro отримав Snapdragon 865+, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті (це базова версія), а також оптичну стабілізацію для головної камери.

Основна камера Asus ZenFone 7 може робити селфі / Фото: androidcentral.com

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