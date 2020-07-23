Минулого тижня стало відомо, що хакери отримали доступ до 130 акаунтів знаменитостей у Twitter. При чому вони не лише писати від імені власника сторінки, але й мали доступ до їхніх приватних повідомлень.

Як пише видання CNN, хакери могли прочитати повідомлення щонайменше 36 знаменитостей.

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"Ми вважаємо, що хакери отримали доступ до вхідних особистих повідомлень 36 з 130 власників облікових записів, яких атакували хакери", – заявили у техпідтримці соцмережі.

Чиї повідомлення читали

Як відомо, 15 липня хакери зламали акаунти Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса, керівника компанії Amazon і найбагатшої у світі людини Джеффа Безоса, голови інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а також колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.

Чиї саме повідомлення могли читати, у Twitter не уточнили. Єдине, за кого згадали, це про "посадову особу з Нідерландів".

Нагадаємо, минулого тижня на сторінках декількох американських корпорацій і відомих людей в Twitter з’явилися тексти, в яких підписникам пропонували перевести кошти у криптовалюті, а цю суму вже на наступний день мали подвоїти.

Згодом у Twitter заявили, що це вчинили хакери. Одразу після цього, сторінки знаменитостей заблокували.