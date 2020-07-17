Фахівці Twitter продовжують розслідування нещодавньої добре організованої атаки на сервіс. Наразі в компанії стверджують, що залалом зловмисниками було зламано лише 130 акаунтів користувачів. Більшість з них уже повернуто своїм власникам. Щодо інших облікових записів триває внутрішня перевірка.

Попереднє розслідування показало, що немає доказів того, що зловмисники отримали доступ до паролів користувачів. Тому зараз Twitter не вважає за необхідне скидати всі паролі акаунтів.

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Заходи безпеки Twitter

В ролі превентивного заходу, крім обмеження доступу до своїх внутрішніх систем та інструментів і заборони всім користувачам зберігати дані з налаштувань (Your Twitter Data), сервіс Twitter також заблокував всі облікові записи користувачів, паролі до яких хтось намагався змінити останні 30 днів.

Фахівці компанії пояснили, що це було зроблено в рамках додаткової процедури гарантування безпеки користувачів. У Twitter не уточнили кількість акаунтів, які потрапили під блокування. Коли воно буде знято інформації теж немає.

"Якщо ваш обліковий запис було заблоковано, це не обов'язково означає, що він перебував під загрозою злому або був зламаний. На даний момент ми вважаємо, що тільки невелика частина цих заблокованих облікових записів була під загрозою", – пояснили в Twitter.

Розслідування інциденту триває

Також технічна підтримка сервісу повідомила, що зараз її фахівці працюють в цілодобовому режимі і намагаються допомогти всім користувачем отримати доступ до своїх акаунтів. Ця робота може зайняти певний час (обіцяють все владнати протягом наступних декількох днів), оскільки в цей процес зараз додані ще перевірки для підтвердження того, що Twitter повертає доступ до аккантів їх законним власникам.

Хоча раніше Twitter заявляв, що не підтвердилися факти витоку будь-якої інформації або доступу до певних закритих даних компанії під час проведення цієї атаки, його фахівці продовжують оцінювати, чи були скомпрометовані дані користувачів, пов'язані як зі зламаними, так і іншими обліковими записами сервісу.

До того ж до розслідування атаки на Twitter підключилися фахівці ФБР, оскільки чимало зламаних акканутів належали високопоставленим або публічним особам – серед яких акаунти колишнього президента Барака Обами, очікуваного кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена, генерального директора Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Tesla Ілона Маска і репера Каньє Уеста.

Влада вимагає найшвидшого розслідування

Представники держорганів США заявили, що ця атака, яка була найбільшою за всю історію Twitter і це викликає багато питань з приводу уразливості платформи, яка служить основним каналом зв'язку для підприємств, новинних агентств і політиків, включаючи президента Трампа, який часто використовує Twitter для своїх заяв.

Влада вимагає від генерального директора Twitter Джека Дорсі надати всю інформацію з розслідування цього інциденту, причому термін цього звіту також був позначений – 23 липень 2020 року.

Детально про атаку на Twitter та злам акаунтів читайте у нашому матеріалі.