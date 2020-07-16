Хакери здійснили масштабну атаку на Twitter – вони зламали акаунти багатьох світових знаменитостей, серед яких сторінки Ілона Маска, Білла Гейтса, Джо Байдена та Каньє Веста. У Twitter вже проводять розслідування.

Як сказано у повідомленні техпідтримки Twitter, злом трапився через співробітників компанії, яких скомпрометували хакери.

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Деталі

У компанії підозрюють, що частину співробітників, які мають доступ до внутрішніх систем і інструментів, група хакерів могла підкупити.

Зокрема, є інформація. що щонайменше один працівник за винагороду брав участь в атаці. Хоча ці дані поки не є офіційно підтверджені.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

"Ми знаємо, що зловмисники використовували адміністративний доступ, щоб взяти під контроль облікові записи знаменитих людей і розміщувати твіти від їх імені", – кажуть у Twitter.

Наразі у Twitter з'ясовують, яку інформацію зловмисники могли витягти під час цієї атаки.

Що трапилось

У ніч з 15 на 16 липня у Twitter-акаунтах багатьох знаменитостей почали з'являтися повідомлення про те, що вони готові повернули користувачам вдвічі більше грошей, якщо в цей момент вони надішлють їм гроші.

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"Я з радістю подвоюю всі платежі, відправлені на мою адресу BTC! Ви відправляєте 1000 доларів, я повертаю 2000 доларів!", – начебто писали знаменитості.

Таким чином шахраї отримали понад 100 тисяч доларів. Виконавчий директор Twitter Джек Дорсі назвав цю ситуацію "важким днем для Twitter".