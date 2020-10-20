У США відбувся попередній розгляд справи спеціальним судом присяжних (Федеральним журі) про масштабну хакерську атаку вірусом NotPetya у 2017 році. За підсумками засідання оголосили обвинувачення шістьом російським офіцерам розвідки.

Шістьох розвідників із РФ звинуватили у масштабній хакерській атаці

Про звинувачення росіянам за атаку вірусом NotPetya оголосили у прямому ефірі засідання присяжних. Відповідна трансляція відбувалася на сайті Департаменту юстиції США.

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Росіян звинувачують у "проведені найбільш руйнівної серії комп’ютерних атак". Дії офіцерів ГРУ (Головне розвідувальне управління Росії) завдали збитків на понад мільярд доларів – і це тільки американським організаціям.

Жодна країна не використовувала як зброю свій кіберпотенціал так злочинно як Росія, безглуздо завдаючи безпрецедентних збитків задля незначних тактичних переваг,

– заявив помічник генпрокурора США з нацбезпеки Джон Демес.

У змові з метою комп’ютерного шахрайства звинуватили шістьох росіян – офіцерів розвідки:

Юрія Андрієнка,

Сергія Детістова,

Павла Фролова,

Анатолія Ковальова,

Артема Очиченка,

Петра Пліскуна.

Обвинувальний акт містить відомості про атаки, вчинені задля просування геополітичних інтересів Росії. Американські прокурори стверджують, що ці атаки націлені були на:

Зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї у 2018 році,

Енергосистему України,

Вибори президента у Франції тощо.

Ба більші, ці ж російські офіцери причетні до втручання Росії у вибори в США у 2016 році.

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