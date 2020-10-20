Атака вірусом NotPetya: США висунули звинувачення шістьом офіцерам ГРУ Росії
У США відбувся попередній розгляд справи спеціальним судом присяжних (Федеральним журі) про масштабну хакерську атаку вірусом NotPetya у 2017 році. За підсумками засідання оголосили обвинувачення шістьом російським офіцерам розвідки.
Шістьох розвідників із РФ звинуватили у масштабній хакерській атаці
Про звинувачення росіянам за атаку вірусом NotPetya оголосили у прямому ефірі засідання присяжних. Відповідна трансляція відбувалася на сайті Департаменту юстиції США.
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Росіян звинувачують у "проведені найбільш руйнівної серії комп’ютерних атак". Дії офіцерів ГРУ (Головне розвідувальне управління Росії) завдали збитків на понад мільярд доларів – і це тільки американським організаціям.
Жодна країна не використовувала як зброю свій кіберпотенціал так злочинно як Росія, безглуздо завдаючи безпрецедентних збитків задля незначних тактичних переваг,
– заявив помічник генпрокурора США з нацбезпеки Джон Демес.
У змові з метою комп’ютерного шахрайства звинуватили шістьох росіян – офіцерів розвідки:
- Юрія Андрієнка,
- Сергія Детістова,
- Павла Фролова,
- Анатолія Ковальова,
- Артема Очиченка,
- Петра Пліскуна.
Обвинувальний акт містить відомості про атаки, вчинені задля просування геополітичних інтересів Росії. Американські прокурори стверджують, що ці атаки націлені були на:
- Зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї у 2018 році,
- Енергосистему України,
- Вибори президента у Франції тощо.
Ба більші, ці ж російські офіцери причетні до втручання Росії у вибори в США у 2016 році.
Атака вірусу NotPetya: що треба знати
- Ця атака почалася у червні 2017 й зачепила багато країн.
- В Україні хакери напали на міністерства, банки, транспортні компанії, мобільних операторів, енергетичні підприємства й медіа.
- США, Велика Британія та Австралія давно звинувачували саме російських хакерів за NotPetya.
- У липні ЄС вперше в історії запустив механізм санкцій за кібератаки.