У вересні компанія Avant Space повідомила про успішне випробування технології відображення рекламних та інших оголошень на зоряному небі. Тепер же стало відомо, скільки буде коштувати розміщення над головами людей реклами, яку неможливо відключити.

У Avant Space повідомили, що для бажаючих розмістити рекламу на зоряному небі ця послуга обійдеться у 10 мільйонів доларів, пише 4pda. За словами засновника компанії, така висока ціна зумовлена ​​особливими умовами для першого клієнта, а також необхідністю фінансових вливань, без яких реалізація проєкту неможлива.

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По суті, це інвестиція, яка покриває вартість самих супутників, мінімум їх потрібно 20. Крім істотної знижки й гігантського охоплення аудиторії, перший клієнт стане учасником ексклюзивного контракту, який передбачає розміщення на орбіті на цілий рік,

– заявив представник Avant Space.

Як це працюватиме

Для відображення оголошень в рамках проєкту "Сузір'я" будуть використовуватися мікросупутники, оснащені спеціальними лазерами для проєкції зазначеного зображення. Повідомляється, що таке штучне сузір'я стане одним з найяскравіших на зоряному небі. Додатково вказується, що реклама буде відображатися лише над великими мегаполісами, тому це ніяк не завадить астрономам вивчати зірки та інші космічні об'єкти.

Коли з'являться перші космічні оголошення

Про терміни готовності системи до використання наразі нічого не повідомляється.