З 11 грудня Avast Online Security та Avast Free Antivirus почали блокувати офіційну сторінку входу в пошту UKR.NET. Антивірусні програми розпізнавали UKR.NET, як фішинговий сайт, тобто шахрайський.

Проблеми з входом на пошту UKR.NET виникли лише у тих користувачів, які використовують антивірус Avast. Про це повідомила пресслужба UKR.NET у коментарі 24 каналу.

Важливо У 4 популярних браузерах виявили серйозну уразливість: в чому небезпека

У повідомленні зазначили, що проблеми з входом на пошту почалися з вечора 11 грудня і тривають протягом 12 грудня.

Як розв'язати проблему

Для того, щоб користуватися поштою, браузерні розширення Avast Online Security необхідно відключити в налаштуваннях самого браузера.

в налаштуваннях самого браузера. Якщо антивірус встановлений на комп'ютері – внести сторінку https://accounts.ukr.net/login у виняток і перезавантажити браузер.

Зверніть увагу! Подібна проблема виникала 2 роки тому, коли розширення Avast SafePrice впливало на коректну роботу інтерфейсу пошти @UKR.NET, але тоді компанія-розробник оперативно відреагувала, випустивши оновлення.

У компанії також пояснили, що проінформували розробника про інцидент і очікують результатів розслідування. Проблема посилюється тим, що на сайті виробника антивірусу відсутні контакти служби підтримки. На інших сервісах контролю безпеки подібна проблема не зафіксована.