Вчора відбувся реліз мобільної операційної системи iOS 14, яку отримали не тільки актуальні моделі смартфонів Apple, але й старші версії телефона на кшталт iPhone 6s. Щоб перевірити, наскільки змінилася автономність гаджетів після установки оновлення, блогери протестували відразу п'ять версій фірмової прошивки починаючи з iOS 10, на однакових моделях апаратів.

Для тестування автори YouTube-каналу iAppleBytes використовували п'ять смартфонів iPhone 6s з різними версіями прошивки: iOS 10.3.3, iOS 11.4.1, iOS 12.1, iOS 13.7 і iOS 14, повідомляє 24 канал.

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Деталі випробування

Перед проведенням випробувань всі пристрої були заряджені до 100%, а рівень підсвічування їх дисплеїв після відключення автояскравості встановлений на 25%. Показник "здоров'я" акумуляторів всіх пристроїв до моменту початку випробувань становив 100%.

Тест автономності версій iOS 14:

Потім на кожному з "піддослідних" був запущений бенчмарк Geekbench в режимі максимальної автономності. Найбільш "ненажерливою" виявилася версія 12.1. На момент, коли iPhone 6s під керуванням цієї ОС розрядився до 20%, залишкова ємність чотирьох інших учасників тестування перевищувала 50%.

Підсумки випробувань виявилися наступними: