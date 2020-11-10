Tesla продовжує вдосконалювати свій автопілот. У компанії додали нову функцію, яка дозволяє автомобілям розпізнавати та об'їжджати об'єкти, які лежать на їхньому шляху.

Раніше система активної допомоги водієві не завжди коректно розпізнавала, що на шляху автівки перебуває нерухомий об'єкт. В результаті без належної уваги з боку водія відбувалися зіткнення з перешкодами, пише Electrek.

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Що відомо

Бета-версія нового програмного забезпечення FSD (Full Self-Driving) вже встановлена на електромобілях Tesla добровольців, які беруть участь у тестуванні. Один із них опублікував відеозапис, на якому його Tesla Model 3 самостійно коригує траєкторію при виникненні на дорозі сміття. Перешкода при цьому на дисплеї ніяк не виділяється, але машина самостійно її об'їжджає.

Демонстрація нових можливостей автопілота Tesla: відео

Ілон Маск звернув увагу, що поточна версія програмного забезпечення була значно перероблена, і його особистий досвід говорить про те, що машина може доставляти главу Tesla з дому на роботу і назад майже без втручання з боку власника.