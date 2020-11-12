Axiom Space уклала контракт з першими трьома космічними туристами, які відправляться на кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію. Політ заплановано на четвертий квартал 2021 року.

Інтернаціональний екіпаж складатиметься з трьох туристів і командира Майкла Лопеса-Алегріа, колишнього астронавта NASA. Про політ компанія Axiom Space розповіла у своєму твіттері.

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Деталі польоту

Це перший в історії приватний склад, який відправиться на МКС. Склад туристів не розкривається. Раніше повідомлялося, що на МКС у 2021 році можуть відправитися актор Том Круз і режисер Даг Лайман, які повинні зняти на станції кілька сцен для майбутнього фільму. Картина готується спільно з NASA.

A multinational crew composed of three private astronauts and @CommanderMLA have now officially signed with Axiom.



In other words: the first private crew to go to orbit in human history – the crew of Ax-1 – has been assembled.



Mission launches NET late 2021. More details soon. pic.twitter.com/9gslvlTD55 — Axiom Space (@Axiom_Space) November 11, 2020

Комерційний модуль для МКС

Axiom Space продовжує розробку комерційного модуля для МКС. Зараз роботи знаходяться на стадії попереднього проектування. Як відзначили в компанії, нові модулі сформують ядро ​​комерційної космічної станції, яка від'єднається від МКС, коли закінчиться термін її служби, приблизно у 2028-2030 роках.

У березні Axiom Space оголосила про контракт зі SpaceX на доставку туристів і "майже уклала" контракт з NASA на організацію місії. Планується, що космічні туристи проведуть два дні у дорозі туди й назад і мінімум вісім безпосередньо на МКС, де зможуть спілкуватися з космонавтами. Ціна на квиток складе близько 55 мільйонів доларів.

NASA планує вже у 2021 році доставити на МКС комерційний модуль Axiom Space. Він буде підключений до переднього порту з'єднувального модуля станції Node 2. Модуль передбачається використовувати не тільки під потреби туристів, а й для експериментів і розробок технологій. Він буде включати приміщення для екіпажу з інтерактивним екраном і матиме ілюмінатор з видом на Землю.