Більшість користувачів iPhone останніх моделей з iOS14 навіть і не підозрюють, що їх смартфон поповнився ще однією функцією, яка називається Back Tap – Торкнутися ззаду.

Завдяки Back Tap однією суцільною "кнопкою" стає вся задня панель смартфона. Для активації функції необхідно 2-3 рази торкнутися панелі, повідомляє The Verge.

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Деталі функції

Втім, непомітність Back Tap вельми відносна – її налаштування вбудовані в меню спеціальних можливостей Apple (Налаштування – Універсальний доступ – Дотик – Торкнутися ззаду).



Back Tap в iPhone / фото The Verge

На думку експертів, з її впровадженням зникла тонка грань, що відокремлює апаратне і програмне забезпечення. Призначення функції полягає в тому, щоб надати користувачам більше можливостей для взаємодії зі своїми пристроями. Це захоплюючий вид кнопки: абсолютно невидима неозброєним оком, повністю нефункціональна, поки не буде включена за допомогою програмного забезпечення.

Налаштування програмного забезпечення є ключовим в даному випадку. Серед функцій, які можна прив'язати до Back Tap:

відкриття диспетчера додатків,

меню повідомлень,

центр управління,

прокрутка вікна програми або веб-сторінки,

запуск Siri,

створення скріншотів.

Back Tap також має доступ до швидких команд, щи значно розширює можливості користувача.

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