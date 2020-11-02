Back Tap: Apple додала в iPhone секретну "кнопку", яку ніхто не помітив
Більшість користувачів iPhone останніх моделей з iOS14 навіть і не підозрюють, що їх смартфон поповнився ще однією функцією, яка називається Back Tap – Торкнутися ззаду.
Завдяки Back Tap однією суцільною "кнопкою" стає вся задня панель смартфона. Для активації функції необхідно 2-3 рази торкнутися панелі, повідомляє The Verge.
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Деталі функції
Втім, непомітність Back Tap вельми відносна – її налаштування вбудовані в меню спеціальних можливостей Apple (Налаштування – Універсальний доступ – Дотик – Торкнутися ззаду).
Back Tap в iPhone / фото The Verge
На думку експертів, з її впровадженням зникла тонка грань, що відокремлює апаратне і програмне забезпечення. Призначення функції полягає в тому, щоб надати користувачам більше можливостей для взаємодії зі своїми пристроями. Це захоплюючий вид кнопки: абсолютно невидима неозброєним оком, повністю нефункціональна, поки не буде включена за допомогою програмного забезпечення.
Налаштування програмного забезпечення є ключовим в даному випадку. Серед функцій, які можна прив'язати до Back Tap:
- відкриття диспетчера додатків,
- меню повідомлень,
- центр управління,
- прокрутка вікна програми або веб-сторінки,
- запуск Siri,
- створення скріншотів.
Back Tap також має доступ до швидких команд, щи значно розширює можливості користувача.
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