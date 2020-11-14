Вчені стежили за станом бактерій Deinococcus radiodurans, які протягом року перебували у відкритому космосі. Ці мікроорганізми не тільки вижили, але й створили нові механізми для відновлення пошкоджень у своїх клітинах.

Екстремофільна бактерія протистояла всім викликам космічного простору: галактичному, космічному та сонячному ультрафіолетовому випромінюванню, коливанням температури, висиханню, замерзанню, умовам вакууму та мікрогравітації, йдеться у дослідженні вчених Токійського університету фармації та природничих наук, дослідницької групи астробіології в німецькому аерокосмічному центрі, Віденського центру метаболоміки, Віденського університету та Центру досліджень мікробіома.

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Що відкрили

Після року перебування у відкритому космосі бактерія D. Radiodurans уникла будь-яких морфологічних пошкоджень. В її клітинах було активовано безліч реакцій для подолання стресу, які допомагали бактеріям відновлювати пошкоджену ДНК.

Дослідження допомогло нам зрозуміти механізми і процеси, за рахунок яких життя може існувати за межами Землі, вижити і адаптуватися до ворожого середовища космічного простору. Виживання D. Radiodurans у відкритому космосі можливе протягом і більш тривалого проміжку часу,

– каже Тетяна Мілоєвич, співавтор дослідження з Віденського університету.

Це не найтриваліший термін в космосі для D. Radiodurans – в серпні повідомили, що зразок бактерії вижив, залишаючись у відкритому космосі, три роки. Однак автори нинішнього дослідження не намагалися встановити рекорд, їхнім завданням було відстежити реакцію на нові умови.

Повернувши бактерію на Землю, вчені порівняли її з контрольним зразком, що весь цей час перебував на нашій планеті. Виявили, що бактерії з космосу покриті невеликими горбками і бульбашками, був запущений ряд механізмів відновлення, а деяких білків і мРНК стало більше.



Ліворуч: D. Radiodurans, що знаходилася на Землі; Праворуч: бактерія, що вижила в космосі / Фото microbiomejournal

Результати показують, що виживання D. Radiodurans орбіті протягом тривалого періоду можливе через його ефективну систему молекулярної відповіді, і показують, що для організмів з такими здібностями можливі ще більш тривалі подорожі.