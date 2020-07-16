Вчені десятиліттями намагаються створити безпечну і довговічну батарею з анодом з металевого літію, але поки не вирішили проблему дендритів. Американським дослідникам це, схоже, вдалося – вони скористалися вуглецевими нанотрубками і створили анод, на якому взагалі не утворюються дендрити. Рішення різко підвищує ефективність літій-іонного акумулятора і в рази прискорять процес зарядки.

Проблема в тому, що в процесі зарядки літій-іонних акумуляторів на поверхні анода утворюються дендрити, гіллясті кристали, які можуть "продірявити" ключові компоненти батареї і викликати ураження електричним струмом чи загоряння. Якщо цього і не станеться, то акумулятор всеодно стане швидко втрачати заряд, пише EurekAlert.

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Як вирішили проблему

Фахівці з Техаського університету вважають, що знайшли рішення в надтонких і проводять вуглецевих нанотрубках. З них вони виготовили пористі каркаси, покриті молекулами, які змушують іони літію з'єднуватися з поверхнею.



Модель розробки техаських вчених

Експериментальним шляхом вчені з'ясували вірну концентрацію молекул, поки не створили анод, на якому не виникають дендрити.

Інша перевага рівномірного розподілу іонів літію – підвищення спроможності батареї видавати й тримати вищі струми, в п'ять разів більші, ніж сучасні аналоги. Такі акумулятори стануть не тільки безпечніші і ефективніші, а й будуть заряджатися набагато швидше – в 3-5 разів швидше ніж існуючі. Найбільш перспективно використовувати їх для живлення електромобілів.

"Створення літій-металевих анодів, які є безпечними і мають тривалий термін служби, було науковою проблемою протягом багатьох десятиліть. Розроблені нами аноди долають ці перешкоди", – заявив один з авторів дослідження Юран Але.