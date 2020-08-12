Президентські вибори у Білорусі призвели до масових протестів. Тоді ж в країні почались серйозні проблеми з інтернетом. Це призвело до шалених збитків для компаний, чия робота неможлива без інтернету, зокрема IT-компаній.

Лише один день без інтернету призвів до втрати 56,4 мільйонів доларів лише за день. Загалом, за три доби економіка Білорусі втратила близько 170 мільйонів доларів. Видання ain.ua поспілкувалось з кількома представниками IT-бізнесу Білорусі.

До теми Інтернет в Білорусі відключають з-за кордону, – Лукашенко

Переїзд в Україну

СЕО компанії SLON Media Герман Полещук визнав, що ситуація дуже складна. Єдиний вихід – це скористатись VPN-сервісом. Однак, навіть при цьому інтернет працює погано і короткий час. Це призводить до повного паралічу роботи. Комунікація з іноземними замовниками відбувається лише по телефону.

Якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, ми вантажимо команду в автобус і їдемо працювати в Україну. Зараз шукаємо варіанти по місцю і логістики. З собою беремо усіх, хто захоче з команди,

– каже Полещук.

Втрата іміджу

В Білорусі дуже активно розвинена сфера IT. як розповів ще один спікер, що не хотів називати свого імені, криза з інтернетом позначиться на репутації цілої країни.

Також він додав, працівникам почали виплачувати зарплати раніше терміну. Компанії бояться сильного падіння національної валюти.

До теми Робота в IT: як змінилась ситуація на ринку праці

"Знаю, що ряд співробітників були відправлені у відрядження в український офіс - для зв'язку з клієнтами", – додав анонім.

Нагадаємо, проблеми з інтернетом в Білорусі почались вранці в день виборів, 9 серпня. Дуже погано працювали і соцмережі та популярні месенджери, як Viber, WhatsApp тощо.

Вранці 12 серпня у столиці Мінську інтернет відновив роботу. Також запрацювали всі соцмережі й месенджери, доступ до яких був обмежений.