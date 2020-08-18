Останнім часом Bethesda по-справжньому розщедрилася. Незабаром після проведення цілої низки розпродажів, які були приурочені до івенту QuakeCon at Home, компанія почала безкоштовно роздавати випуски легендарної серії шутерів Quake. Перші дві частини франшизи бажаючі вже отримали. Тепер же настала черга знакової, навіть епохальної Quake III: Arena.

Класичний розрахований на багатьох користувачів шутер можна отримати в клієнті Bethesda; після завантажування гра назавжди залишиться в бібліотеках геймерів, повідомляє 24 канал.

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Доки можна отримати Quake III: Arena

Атракціон нечуваної щедрості закриє свої двері вже ввечері 20 серпня. Затягувати не варто.

Трейлер Quake III: Arena

Цікаво, що компанія вирішила зробити Quake III: Arena безкоштовною після того, як глядачі QuakeCon at Home зібрали 30 000 доларів на благодійність. В ході заходу роздавали першу частину серії, а відразу після його завершення – другу.

До речі, про Quake. Нагадаємо, що нещодавно ентузіасти запустили на персональному комп'ютері рідкісну версію першої частини серії, створену спеціально для аркадних автоматів. На обхід системи антипіратського захисту у них пішло цілих 22 роки.