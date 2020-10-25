Розробник Agility створив схожого на людину робота під назвою Digit. Він може завантажувати коробки у вантажівку. Щоправда обійдеться такий робот його власнику дуже дорого.

Виробник роботів Agility спроєктував робота, схожого на людину. Він призначений для виконання фізичних робіт, таких як виймання ящиків з полиць та завантаження їх на вантажівку. Про це пише видання Techxplore.

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Що відомо про розробку

Більшість роботів, побудованих за останні роки, призначені для дослідницьких цілей. На своїй вебсторінці команда Agility заявляє, що пора роботам почати виходити з дослідницької лабораторії і переходити в реальний світ, де вони зможуть робити корисні справи. Зазначають, що Digit призначений саме для цього.

Новий робот отримав дві руки, дві ноги і може ходити. Його ноги без пальців, а коліна зігнуті назад. Крім того, у нього немає голови та рук. Але він міцний та довговічний. Його каркас – товстий метал. Він може нахилитися і взяти коробку, донести її до потрібного пункту, включаючи підйом по сходах.

Дивіться ролик-презентацію нової розробки: відео

Команда Agility зазначає, що Digit ідеальний для підприємств, які прагнуть замінити людей на роботів. Вони зазначають, що людської праці в США та інших частинах світу не вистачає через різноманітні фактори, в тому числі й пандемію COVID-19. Робот спроєктований для будь-яких умов. Власникам не потрібно змінювати робоче середовище, адже він може витримувати умови, що є небезпечними для людини.

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Нещодавно компанія-розробник отримала 20 мільйонів доларів від різних інвесторів і уклала угоду з Ford Motor Company щодо роботів, якими можна завантажувати та розвантажувати ящики з самокерованих автомобілів.