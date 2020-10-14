Космічне агентство NASA повним ходом готується до відправки космонавтів на Місяць в рамках місії Artemis. У зв'язку з цим було оголошено про створення міжнародної ініціативи з підкорення супутника Землі. Угода передбачає головні принципи дослідження Місяця і космосу.

Artemis Accords – угоду з мирного освоєння Місяця NASA підписало з сімома країнами: Австралією, Японією, Канадою, Італією, Люксембургом, ОАЕ і Великою Британією, восьмою державою-учасником стали США. Росії і Китаю серед учасників немає. Про підписання угоди повідомляється на сайті NASA.

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Artemis стане найбільшою і різноманітною міжнародною програмою дослідження космосу людиною в історії, а Artemis Accords стануть засобом створення цієї унікальної глобальної коаліції. Сьогоднішньою угодою ми об'єднуємося з нашими партнерами для дослідження Місяця і встановлюємо життєво важливі принципи, які створять безпечне, мирне і процвітаюче майбутнє в космосі для всього людства,

– йдеться в заяві NASA.

У NASA зазначають, що ця ініціатива не лише охоплює заплановану відправку астронавтів на Місяць в 2024 році, але і стане фундаментом для тривалого перебування людини на супутнику до кінця поточного десятиліття і підготовки для освоєння Марса.

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NASA сподівається, що угода дозволить уникнути конфліктів як у космосі, так і на Землі. Головна мета – мирне і процвітаюче майбутнє всього людства.