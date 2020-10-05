Загалом, у третьому кварталі 2020 року користувачі завантажили 36,5 мільярдів додатків. Це приблизно на 23,3% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Такими є дані сервісу SensorTower. Експерти підрахували завантажені додатки із магазинів Google Play і App Store та визначили найпопулярніші, передає Gizchina.

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Хто в лідерах

Найпопулярнішим додатком у світі залишається TikTok. Цей застосунок займає перше місце в обох магазинах: Google Play Store та App Store.

Далі в загальному рейтингу Facebook. А на третьому місці – Zoom. При цьому, другу сходинку в App Store займає Zoom, а у Play Store Facebook. Zoom на Android займає лише третє місце.

Загалом, рейтинг найпопулярніших додатків у світі виглядає таким чином:

WhatsApp,

Instagram,

Google Meet,

Snack Video,

Messenger,

Telegram,

Snapchat.

До речі, за обсягом виручки iOS надалі випереджає Android, при чому великим відривом. У третьому кварталі виручка App Store склала 19 мільярдів доларів. Що стосується магазину Google Play, він приніс 10,3 мільярда доларів.