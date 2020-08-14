Команда фахівців з Канади кілька років винаходить для Tesla новий, більш ефективний акумулятор. Поступово справа просувається – за рік їм вдалося збільшити термін служби безанодного літій-металевого елемента з рідким електролітом з 90 до 200 циклів.

Джефф Дан і його команда фахівців з Університету Далхаузі в Канаді не перший рік займається дослідженнями в області акумуляторів, а протягом останніх чотирьох років вони співпрацюють з Tesla, розробляючи для автокомпанії поліпшену версію літій-іонних батарей, повідомляє Electrek.

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Багато хто вважає що акумулятор наступного покоління повинен бути твердотільним, для забезпечення довгої і стабільної роботи, але Tesla і Дан з ними не згодні.

Нові батареї майбутнього

Влітку минулого року вони запропонували інший варіант – безанодні літій-металеві елементи з рідким електролітом LiDFOB/LiBF4. Така батарея виявилася досить ємною і не вимагала переоснащення виробничих ліній.

Проте, залишалася проблема терміну служби, який рік тому був недостатньо великим ні для електромобілів, ні для будь-якої іншої електроніки. У новому дослідженні Дан і його команда звертаються саме до цієї проблеми.

Вчені досліджували безанодні елементи з рідким електролітом за допомогою скануючої електронної мікроскопії та рентгенівської томографії, і виявили причину деградації і виснаження електроліту.

Автори статті не лише ідентифікували корінь проблеми, а й запропонували рішення з оптимізації електроліту для збільшення терміну служби літій-металевих елементів з 90 до 200 циклів. Для комерціалізації батареї цього все ще недостатньо, але для одного року роботи прогрес істотний.