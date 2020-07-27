Китайський бренд Amazfit, під яким Xiaomi випускає натільну електроніку, розширює асортимент продукції. Нам вже добре відомі бюджетні смарт-годинники від Amazfit. Зараз бренд розпочинає виробництво бездротових навушників.

Новинка отримала назву Amazfit PowerBuds. Це перші повністю бездротові навушники бренду, передає neowin.net.

До теми Оголошена дата глобальної версії смарт-годинника OPPO Watch

Що цікавого

В першу чергу увагу привертає пульсометр, яким оснащені Amazfit PowerBuds. Виміряти пульс навушники зможуть через судини у вухах. Також навушники оснащені магнітними завушинами.

Як каже виробник, Amazfit PowerBuds розроблені спеціально для фітнесу. Новинка може похвалитися активною системою шумозаглушення, для якої відведені два мікрофони.

Навушники захищені від вологи за стандартом IP55. На одному заряді навушники можуть попрацювати до 8 годин і це без використання кейсу. Якщо підзарядити у кейсі, то автономність можна збільшити до 24 годин.

Інформації щодо вартості поки немає. Старт продажів – 6 серпня.