Бездротові навушники Beats Powerbeats світяться в темряві
Beats, дочірня компанія Apple, оголосила про версію навушників Powerbeats, що світяться в темряві. Навушники є результатом співпраці Beats і дизайнерського лейбла Ambush, логотип якого красується на пристрої.
Флуоресцентні навушники Powerbeats можуть виявитися вельми корисними тим, хто віддає перевагу бігу в темний час доби. Вони є першим продуктом Beats, що світиться, пише The Verge.
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Що відомо
Юн Ан, співзасновник і креативний директор Ambush, сказала, що при роботі над спільним проєктом з Beats її надихало енергійне нічне життя Токіо. Тому вона прагнула передати енергію нічного міста в дизайні навушників.
Дивіться презентацію нових навушників: відео
Powerbeats пропонують 15 годин автономної роботи, захист від вологи за стандартом IPX4 й оснащені чіпом H1 для якісного з'єднання. Підтримується робота з голосовим асистентом Siri без необхідності фізичної взаємодії з навушниками.
Ціна
Коштують навушники майже 200 доларів, що на 50 доларів дорожче, ніж просять за звичайну модель. У гривневому еквіваленті це майже 5 700 гривень.
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