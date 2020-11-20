Beats, дочірня компанія Apple, оголосила про версію навушників Powerbeats, що світяться в темряві. Навушники є результатом співпраці Beats і дизайнерського лейбла Ambush, логотип якого красується на пристрої.

Флуоресцентні навушники Powerbeats можуть виявитися вельми корисними тим, хто віддає перевагу бігу в темний час доби. Вони є першим продуктом Beats, що світиться, пише The Verge.

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Що відомо

Юн Ан, співзасновник і креативний директор Ambush, сказала, що при роботі над спільним проєктом з Beats її надихало енергійне нічне життя Токіо. Тому вона прагнула передати енергію нічного міста в дизайні навушників.

Дивіться презентацію нових навушників: відео

Powerbeats пропонують 15 годин автономної роботи, захист від вологи за стандартом IPX4 й оснащені чіпом H1 для якісного з'єднання. Підтримується робота з голосовим асистентом Siri без необхідності фізичної взаємодії з навушниками.

Ціна

Коштують навушники майже 200 доларів, що на 50 доларів дорожче, ніж просять за звичайну модель. У гривневому еквіваленті це майже 5 700 гривень.