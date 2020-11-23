Корейська компанія Olive Union анонсувала випуск Olive Pro – бездротових навушників, які додатково виконують функцію слухового апарату. Незважаючи на те, що виглядають вони як традиційні навушники, Olive Pro створені допомогти людям з легкою формою втрати слуху.

Розробники оснастили навушники алгоритмом на основі штучного інтелекту, який пригнічує небажані зовнішні шуми і покращує звучання музики, відео і розмов, пише indiegogo.

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Що відомо

Підготовка навушників до роботи займає близько п'яти хвилин. Після налаштування індивідуального звукового профілю, штучний інтелект виокремлює потрібні користувачеві навколишні звуки, щоб посилювати їх, одночасно відсіюючи небажані.

Заявлений термін роботи батареї становить понад 18 годин.

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Ціна

Зараз на Indiegogo можна зробити попереднє замовлення на Olive Pro за ціною 149 доларів (4 230 гривень), що вдвічі менше запланованої роздрібної ціни 299 доларів (8 490 гривень). Початок продажів варто очікувати в першому кварталі 2021 року.