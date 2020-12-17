Експерти з Медичної школи Університету Меріленда (США) назвали використання інфрачервоних термометрів для безконтактного вимірювання температури і виявлення COVID-19 "ненадійним, неточним і неефективним".

Що відбувається

Інфрачервоні термометри, які сканують лоб чи руку людини для перевірки на наявність підвищеної температури, широко використовуються в магазинах, ресторанах і офісах. Однак у статті під назвою "Чому температурний скринінг на COVID-19 за допомогою безконтактних інфрачервоних термометрів не працює", науковці стверджують, що цей метод не є ефективним. Стаття опублікована в журналі Open Forum Infectious Diseases, коротко про неї розповіло видання Daily Mail.

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На показання, отримані за допомогою безконтактного інфрачервоного термометра, впливають численні фактори, що знижують точність. В результаті показання таких термометрів мають мало спільного з реальною температурою тіла людини,

— попередили медики.

Звіт Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC) показав, що таке обстеження в період з 17 січня по 13 вересня пройшли 766 000 туристів. Лише 0,001 відсотка з них, тобто одна людина з кожних 85 000, пізніше мав позитивний результат тесту на SARS-CoV-2.

"Під час підвищення температури тіла відбувається звуження кровоносних судин біля поверхні шкіри і зменшення кількості тепла, що виділяється, — кажуть лікарі. – Тому діагностувати лихоманку на основі вимірювання тепла, що виходить від чола, абсолютно безглуздо".

Дослідники впевнені, що сканери слід утилізувати і замінити іншими методами перевірки і спостереження, включаючи масове тестування і використання "розумних" термометрів, які синхронізуються зі смартфоном.