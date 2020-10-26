Здешевлення автоперевезень стало основною рушійною силою для багатьох стартапів, які прагнуть вийти на ринок з повністю готовими прототипами на базі автономних систем управління. Для демонстрації ефективності своєї розробки стартап Einride влаштував заїзд безпілотної вантажівки на знаменитій трасі Гудвуд у Великобританії.

Показовий заїзд вантажівки Einride Pod відбувся у рамках щорічного фестивалю автоспорту Goodwood SpeedWeek, повідомляє 24 канал.

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Машину надала команда розробників зі Швеції. За словами виробника, автомобіль повністю готовий до перевезень на короткі й середні маршрути у разі, якщо вся необхідна інформація про шляхи внесена в його базу даних. Також він здатний пересуватися в інших напрямках, але вимагає для цього оператора, який контролює складні маневри віддалено.

Проходження траси для перегонів

Einride Pod зробив коло у супроводі оператора, що пересувався поруч на седані Lincoln MKZ. Представники стартапу повідомляють, що у вантажівки четвертий рівень автономності, але не уточнили, керував хтось автомобілем під час цього демонстраційного заїзду.

Einride Pod долає трасу Goodwood, відео:

Однією з відмінних рис нового Einride Pod стала відсутність кабіни. Виробник заявив, що її проєктування і облаштування обходиться занадто дорого, тому він і викреслив місце водія з фінальної конфігурації. Відзначається, що автономність забезпечує інтелектуальна система на основі рішень NVIDIA.