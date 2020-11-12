У Сеулі провели випробування літаючого таксі. Апарат пролетів 1,8 км на висоті 50 метрів. Випробування проводилися без пасажирів. В салон завантажили 70-кілограмовий мішок рису.

Випробування пройшло в рамках держпрограми комерціалізації міського повітряного транспорту. Літаюче таксі зробило тестовий політ над центральною частиною Сеула, повідомляє The Korea Herald.

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Модель таксі від EHang важить 650 кілограмів, а його пасажиромісткість складає 2 людини. Проєкт фінансується з державного бюджету Південної Кореї за програмою міської повітряної мобільності, яку планується запустити у 2025 році.

У рамках цієї ж програми у Сеулі планують збудувати перший у світі термінал для безпілотних літаючих таксі.

Свої прототипи також представили компанії Hyundai і Hanwha Systems.

Випробування літаючого таксі, відео:

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Раніше в Іспанії анонсували запуск сервісу повітряних таксі в Барселоні і Сантьяго-де-Компостела в 2022 році. У країні працюють над кількома проектами з використання аеротаксі для пересування людей з міських і приміських районах, а також по використанню дронів для доставки товарів.

Також свої плани возити пасажирів не лише дорогами, але й по повітрю озвучив найбільший сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.