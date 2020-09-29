В Україні відкриває власний офіс білоруська компанія PandaDoc, яка розробила програмне забезпечення для роботи з документами.

Співзасновник PandaDoc Микита Мікадо розповів у інтерв'ю dou.ua про ситуацію в компанії після арешту чотирьох співробітників, в тому числі про відкриття офісу в Україні.

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Ми відкриваємо компанію в Україні, активно шукаємо співробітників, не тільки інженерів, а й сейлзів, маркетологів. З Мінська переїхало вже близько 60 людей в Київ, Одесу й до Львова,

– розповів Микита.

IТ-компанія PandaDoc відкрила офіс в Києві. Вони шукають сеньйор-розробників Python і Java, а також технічного керівника. На час карантину робота може бути віддаленою.

Микита відзначив, що Україна має кілька значних переваг для членів команди PandaDoc з Білорусі. Він додав, що все ж потрібно буде вирішити низку питань з міграційним законодавством, але уряд активно включилося в те, щоб максимально полегшети цей процес. Мікадо окремо звернув увагу на податкові умови в Україні та зазначив, що вони більш вигідні, ніж в Білорусі.

Що відомо про PandaDoc Компанію заснували у 2012 році у Мінську Микита Мікадо та Сергій Барисюк. У 2014 році штаб-квартиру перенесли в Кремнієву долину, залишивши офіс у Білорусі, а ще через три роки відкрили представництво у Флориді. За інформацією crunchbase , компанія за весь час існування залучила понад 51 мільйон доларів .



PandaDoc надає програмне забезпечення для роботи з документами, в якому можна створювати, редагувати, відстежувати і навіть підписувати їх. Програма інтегрується з декількома CRM-системами, платіжними системами, хмарним сховищем і так далі. Компанію заснували у 2012 році уPandaDoc надає програмне забезпечення для роботи з документами, в якому можна створювати, редагувати, відстежувати і навіть підписувати їх. Програма інтегрується з декількома CRM-системами, платіжними системами, хмарним сховищем і так далі.

Протести в Білорусі

У 2020 році у Білорусі затримали співробітників компанії після того, як засновники підтримали протести проти влади. Один із засновників компанії – Микита Мікадо запропонував фінансову допомогу силовикам, які вирішили піти з органів.

2 вересня у мінському офісі компанії PandaDoc, а також вдома у деяких співробітників пройшли обшуки. Опитали понад сотню людей, чотирьох затримали. Це головний бухгалтер Юлія Шардико, директор Дмитро Рабцевіч, менеджер з продуктів Віктор Кувшинов і HR-фахівець Владислав Міхолап.

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Працівники PandaDoc досі перебувають під арештом. Їх затримали на два місяці за підозрою у розкраданні в особливо великому розмірі – 107 тисяч білоруських рублів – з бюджету. Крім того, рахунки компанії заблокували, і більше ніж 250 співробітників залишалися без заробітної плати. Пізніше слідчий комітет Білорусі погодився розблокувати рахунки компанії після того, як керівник компанії закрив свій проєкт допомоги силовикам, що пішли з органів на фоні протестів.

У PandaDoc наголошують, що це звинувачення абсолютно не відповідає дійсності і не має під собою ніяких підстав. Вся діяльність компанії велася у повній відповідності до законодавства, що підтверджується неодноразовими міжнародними аудитами та перевірками.