Щоб завжди залишатися на зв'язку, потрібно носити з собою павербанк та проводи для всіх гаджетів. Бренд Baseus представив універсальний зарядний пристрій потужністю 45 Вт, здатний замінити кілька аксесуарів. Новинка під назвою GaN Power Bank поєднує в собі функції потужного зарядного пристрою, здатного заряджати як ноутбуки, так і портативні акумулятори.

Таке комбо виручить в кафе, на навчанні або в будь-якому іншому місці, подалі від розетки, повідомляє 24 канал.

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Технічні характеристики Baseus GaN Power Bank

Пристрій можна використовувати як у ролі звичайної зарядки з двома портами USB (Type-A і Type-C), так і в ролі павербанка ємністю 10 000 мАг з підтримкою стандартів Quick Charge 3.0, SCP, FCP і AFC. При підключенні до розетки (110-220 В) від пристрою можна живити відразу два ґаджета (наприклад, смартфон і ноутбук) і одночасно "дозаправити" його власну батарею.



Зарядний пристрій/павербанк Baseus GaN Power Bank

На корпусі пристрою передбачена кругла кнопка ввімкнення і перевірки залишку ємності вбудованої АКБ, а також індикатор, що складається з чотирьох світлодіодів. Завдяки використанню нітриду галію в складі ключових компонентів зарядний пристрій потужністю 45 Вт відрізняється невеликими габаритами (105x654x34 мм) і порівняно невеликою, для такого ґаджета, вагою (280 грамів). На повну зарядку аксесуара йде близько трьох годин, при цьому в останні 30-40 хвилин процес істотно сповільнюється для забезпечення максимальної безпеки.

Дизайн

Аксесуар, "упакований" в матовий пластик, комплектується кабелем USB Type-C, здатним витримувати навантаження до 60 Вт – з його допомогою можна як заряджати різні ґаджети, так і передавати дані. Завдяки висувній вилці новинка не займе багато місця в сумці при транспортуванні і не буде чіплятися за інші предмети.

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Ціна

Придбати універсальний зарядний пристрій Baseus GaN Power Bank на AliExpress можна за 45 доларів (1 247 гривень).