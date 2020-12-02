Більшості українців не подобається віддалена робота – цікаве дослідження
Більшість українців, що працюють віддалено, негативно ставиться до роботи з дому. Як свідчать результати дослідження, проведеного компаніями YouScan і Ipso, дистанційна робота не подобається 58% опитаних українців.
Дані для дослідження збирали з січня по вересень 2020 року, сказано на сайті YouScan.
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Матеріали включають результати онлайн-опитувань українців у віці від 18 до 55 років, а також аналітику 500 тисяч публікацій в соціальних медіа.
Результати дослідження
- 65% респондентів перейшли з офісного на віддалений формат роботи через карантин,
- 15% не змінили формат, бо й раніше працювали з дому,
- 5% залишилися працювати в офісі.
Що стосується соцмереж, то кеористувачі частіше згадували недоліки віддаленої роботи, аніж переваги. Скаржились на такі недоліки:
- зниження продуктивності,
- складності через побутових чинників,
- перепрацювання.
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При цьому, говорили і про переваги, серед них найчастіше трапляються такі:
- більш вільний графік,
- зниження ризику захворювання,
- можливість працювати з будь-якого місця.
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