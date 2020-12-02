Більшість українців, що працюють віддалено, негативно ставиться до роботи з дому. Як свідчать результати дослідження, проведеного компаніями YouScan і Ipso, дистанційна робота не подобається 58% опитаних українців.

Дані для дослідження збирали з січня по вересень 2020 року, сказано на сайті YouScan.

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Матеріали включають результати онлайн-опитувань українців у віці від 18 до 55 років, а також аналітику 500 тисяч публікацій в соціальних медіа.

Результати дослідження

65% респондентів перейшли з офісного на віддалений формат роботи через карантин,

15% не змінили формат, бо й раніше працювали з дому,

5% залишилися працювати в офісі.

Що стосується соцмереж, то кеористувачі частіше згадували недоліки віддаленої роботи, аніж переваги. Скаржились на такі недоліки:

зниження продуктивності,

складності через побутових чинників,

перепрацювання.

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При цьому, говорили і про переваги, серед них найчастіше трапляються такі: