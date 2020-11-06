Британська компанія Elliptic, що відстежує транзакції в світі криптовалют, повідомила про зняття біткойнів з четвертого в світі за величиною гаманця. До цього гаманець був неактивним близько семи років.

Власником гаманця вважається або творець колись популярного даркнет-майданчика Silk Road, або хтось із колишніх користувачів цього ресурсу. У перерахунку на долари США знята сума наближається до одного мільярда, повідомляє CNBC.

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Що сталося

Сайт Silk Road закрило ФБР в 2013 році. Його імовірний організатор — Росс Ульбріхт в 2015 році був засуджений і отримав довічний термін тюремного ув'язнення. Тоді ж ФБР конфіскувало в Ульбріхта 174 000 біткойнів, але на думку експертів, його доходи (комісія від діяльності сайту) могли досягати 440 000 біткойни. Ці кошти цілком могли залишатися в обігу.

У зафіксованій фахівцями транзакції використовувалися 69 369 біткойнів.

У ФБР відмовилися коментувати цю історію. Сам Ульбріхт, перебуваючи у в'язниці, навряд чи міг здійснити транзакцію. Існує ймовірність, що гаманець був зламаний хакерами. В іншому випадку доведеться визнати, що нажиті злочинним шляхом гроші продовжують працювати, а їх власники уникли покарання.