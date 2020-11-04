Тиждень тому мережею широко розійшлася новина про магазин PlateStation. Автори представили ідею виробляти кастомні панелі для PlayStation 5, щоб користувачі могли оновити дизайн своєї консолі. Але Sony такий хід не оцінила.

Зараз відкритий зовсім недавно інтернет-магазин PlateStation.com недоступний. Автори ідеї повідомляють, що до них дісталися юристи Sony і пригрозили виробникам судом, якщо ті не згорнуть свою справу, повідомляє ARS Technica.

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Бізнесменам довелося погодитися з вимогами компанії, адже якби справа дійшла до суду, вони напевно програли б величезній корпорації – та ще й заплатили б їй величезний штраф.

Судячи з усього, у Sony є свої міркування з приводу особливих панелей для PS5 – не дарма ж дизайнери компанії зробили їх змінними. Швидше за все, у майбутньому японська корпорація запропонує власні фірмові рішення для приставки. Правда, навряд чи вони будуть коштувати всього 40 доларів, яких просили за пару змінних панелей автори сервісу.



Панелі PlateStation мали коштувати по 40 доларів

До речі, це далеко не перший випадок, коли Sony вирішила "показати зуби". Минулого місяця гаряче обговорювалася ситуація з розробниками, яким компанія не дозволила продавати власну гру зі знижкою у фірмовому магазині PS Store.

Нагадаємо, що приставка нового покоління Sony PlayStation 5 вийде вже 12 листопада в США і 19-го в Україні. Геймерам доведеться викласти 13 499 гривень за звичайну версію консолі і 16 799 гривень – за Digital Edition без оптичного приводу.