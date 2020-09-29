Наша планета здається нам величезною. Але насправді існують настільки гігантські космічні тіла, що у порівнянні з ними навіть Сонце не більше, ніж піщинка. Блогер наочно порівняв розміри далеких зірок, показавши їх на відео.

Цікаве відео з'явилося на YouTube-каналі Kurzgesagt – In a Nutshell. У ньому показано порівняння розмірів не тільки відомих кожному планет, але й різних космічних гігантів.

Не пропустіть Астрономи поділилися детальними зображеннями супутника Сатурна

Наприклад, Земля має діаметр по екватору 17 756 кілометрів, а у Юпітера він дорівнює приблизно 143 000 кілометрів. Величезна розпечена куля, відома нам під назвою Сонце, має діаметр 1 391 694 кілометри. Але і це далеко не межа, адже діаметр зірки Сіріус А становить майже 2,4 мільйона кілометрів.

Далі йдуть справжні гіганти:

Поллукс – 11 мільйонів кілометрів в діаметрі;

Арктур ​​– більше ніж 35 мільйонів кілометрів;

Альдебаран – 61 мільйон кілометрів;

Рігель – 108 мільйонів кілометрів.

У той момент, коли здається, що більше вже і бути не може, з'являються дійсно монструозні зірки:

Антарес – 974 мільйона кілометрів;

Бетельгейзе – 1,6 мільярда кілометрів;

UY Щита – 2,4 мільярда кілометрів.

Найбільша зірка Всесвіту – порівняння розмірів, відео:

Найбільшою з усіх відомих зірок вважається гіпергігант Стівенсон 2-18. Реальний його розмір ще тільки належить оцінити, але вже відомо, що він володіє яскравістю 440 тисяч сонць (за іншими оцінками – 900 тисяч). Теоретично він може бути на 50 і більше відсотків більшим від гіганта UY Щита. На їх фоні нашу Землю навіть неможливо розгледіти.