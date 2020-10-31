Іспанський аніматор створив пізнавальне та цікаве відео, яке демонструє, який би вигляд мали деякі країни Землі, якби вони були планетами. Автор зазначив, що таким способом можна наочно зрозуміти, наскільки відрізняються розміри різних країн.

Відеоролик з наочним порівнянням аніматор Альваро виклав на своєму ютьюб-каналі MetaBallStudios. Для демонстрації розмірів аніматор обрав низку країн від найменших до найбільших на планеті.

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Як виглядають країни-планети у порівнянні із Землею

Своєрідний "парад планет-країн" розпочався з Ватикану. Не дивно, що країна крихітним камінчиком у порівнянні зі справжніми гігантами, такими, як Бразилія чи США. Ще б пак, адже площа Ватикану складає всього всього 0,49 км²!

Порівняльні розміри країн у вигляді планет, відео:

Відео справді допомагає чудово зорієнтуватися в розмірах країн у порівнянні. Крім того у відео наочно показано наскільки крихітними є планети-країни у порівнянні з Землею, та Місяцем.

Хоч України на відео й немає, однак вона б займала місце серед країн-планет на відео між Іспанією та Францією.