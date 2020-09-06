Тепер в ігри з консолі Game Boy Advance можна зіграти на кавуні, а точніше, за допомогою аналога приставки у вкрай незвичайному корпусі. Блогер Седрік Тан наочно продемонстрував, як звичне літнє частування можна перетворити на справжню ігрову консоль. Для цього буде потрібно чимало зусиль і мініатюрний комп'ютер RaspberryPi.

Саму консоль з емулятором Game Boy Advance блогер зібрав заздалегідь, підключивши всі елементи управління, динаміки і невеликий дисплей, розповідає 24 канал.

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Щоб використовувати звичайний кавун у ролі корпусу для ігрового пристрою, умільцю довелося прибрати з нього всю м'якоть, просвердлити отвори потрібного розміру і замотати всю електроніку в поліетилен.

Нудьгуючий винахідник вибрав відносно невеликий кавун, однак приставка все одно вийшла масивною. До того ж блогеру довелося живити систему за допомогою портативного зарядного пристрою, підключеного зовні імпровізованого корпусу через USB-порт. Конструкція сильно здивувала пасажирів в метро і друзів Седріка Тана.

Відео незвичної консолі у кавуні:

Дивно й те, що для демонстрації працездатності своєї консолі блогер вибрав Pokemon Emerald замість ідеальної для подібного винаходу DOOM. Нагадаємо, що класичний шутер вже запускали на принтері, розумному годиннику, касовому апараті, бензопилі, фотоапараті, віртуальному комп'ютері, у грі Minecraft і навіть як настільну гру з видом від першої особи.