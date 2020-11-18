Автор YouTube-каналу Mega64 зняв дивне треш-відео про те, як він намагається вставити диск в PlayStation 5 Digital Edition. Події розгортаються не так, як можна було б уявити.

У відео Mega64 приносить додому новеньку коробку з PlayStation 5 Digital Edition і намагається вставити в неї щойно куплений диск з римейком Demon's Souls, повідомляє 24 канал.

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Винахідливого блогера не зупинила відсутність дисковода у приставці, він спробував просунути носій в отвір під бічною панеллю, але нічого не вийшло. Тоді Mega64 змастив диск засобом для миття посуду, але й це не допомогло.

Втім, блогер не став впадати у відчай. Він змастив консоль майонезом, однак знову зазнав поразки. Після маніпуляцій з водою, блогер відніс консоль в гараж і розтрощив бічні панелі молотком. Зрештою Mega64 спробував зіграти в Demon's Souls, але після всіх цих катувань PlayStation 5 просто відмовилася працювати.

Якщо вам вистачить сил – можете спробувати переглянути відео нижче, нам це далося дуже не просто.

Блогер розтрощив новеньку консоль PlayStation 5, відео:

Варто зазначити, що Mega64 не заспокоївся на цьому. Він розрізав консоль електропилою і відправився до магазину міняти її в рамках гарантії на товар.

Мабуть, кінець відео - це найсмішніший момент, адже Mega64 дійсно приніс знівечену приставку, рясно приправлену майонезом, в магазинчик GameStop. Продавець за касою терпляче пояснив блогеру, що в такому вигляді пристрій поверненню не підлягає.

Реакція мережі

Попри гумористичний підтекст ролика, користувачі продовжують закидувати його дизлайками, хоча кількість позитивних оцінок все ж більша. На час публікації матеріалу співвідношення лайків до дизлайків наступне: 9 тисяч позитивних оцінок проти 5 тисяч негативних.

Негативну реакцію на відео можна зрозуміти, дефіцитний товар дістався не всім, а деякі і зовсім не можуть його собі дозволити. Тоді як пересічний блогер в гонитві за переглядами знищує цінний екземпляр консолі.

Серед іншого, ролик можна розцінити як попередження: PS5 Digital Edition не може читати диски і призначена лише для цифрових копій ігор.

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PlayStation 5 в Україні

Нагадаємо, що в Україні PlayStation 5 надійде у продаж 19 листопада. Базова версія обійдеться в 16 799 гривень, а варіант без дисковода оцінили в 13 499 гривень.