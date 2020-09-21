20 вересня на території США мали заблокувати роботу китайського додатка TikTok. Міністерство торгівлі навіть виписало відповідний ордер на блокування застосунків в магазинах Google Play і App Store.

Однак, в останню хвилину вирішили відкласти блокування, передає The Verge.

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Нагадаємо, ініціатором блокування TikTok став президент Дональд Трамп. Він звинуватив компанію ByteDance, якій належить популярний додаток, у незаконному зборі даних та передають їх Китаю.

Єдине, що може врятувати TikTok – це купівля сервісу американською компанією. Було кілька потенційних покупців, серед них Microsoft. Однак, нещодавно техногігант повідомив, що ByteDance не погодився на цю угоду.

Новий покупець

Нині найбільш ймовірним покупцем називають компанії Oracle та Walmart. Трамп виступив із заявою, що "благословляє" партнерство китайської ByteDance з Oracle і Walmart. Тож блокування вирішив відкласти до 27 вересня.

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При цьому видання Bloomberg дізнались деякі деталі майбутньої угоди. Йдеться не повний продаж. ByteDance має створити компанію TikTok Global за участю Oracle і Walmart. При цьому американські мають придбати 12,5 і 7,5% бізнесу TikTok. При цьому ByteDance залишиться мажоритарним акціонером TikTok з часткою 80%.