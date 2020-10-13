Успішний запуск ракети New Shepard американської компанії Blue Origin відбувся 13 жовтня 2020 року. Ракета-носій здійснила суборбітальний політ з компонентами майбутньої місячної посадкової системи.

За рахунком це вже сьомий запуск конкретної ракети і тринадцятий в рамках проєкту New Shepard, повідомляє 24 канал. В ролі корисного навантаження на борту New Shepard NS-13 були встановлені дванадцять наукових приладів, в тому числі апаратура NASA, яка буде в майбутньому забезпечувати процес посадки космічного корабля на поверхню Місяця.

Не пропустіть NASA перенесло запуск першої повноцінної місії SpaceX Crew Dragon до МКС: у чому причина

Важливо, що вперше на зовнішній стороні ракети розмістили систему датчиків сходження з орбіти та спуску й посадки. Саме ця система буде використовуватися для висадки двох американських астронавтів на поверхню Місяця в рамках програми Artemis у 2024 році.

Як проходив запуск New Shepard

Ракета NS-13 стартувала о 16:37 за київським часом з полігону Blue Origin у штаті Техас. Після відділення від ракети-носія капсула з корисним навантаженням вийшла на висоту близько 100 км, а потім за допомогою парашутної системи повернулася на Землю.



Капсула з корисним навантаженням – системами моніторингу NASA / Скріншот

Ракета-носій New Shepard здійснила автоматичну посадку у вертикальному положенні на спеціально підготовлений майданчик.



Момент посадки ракети NS-13 / Скріншот

Запис польоту ракети New Shepard компанії Blue Origin, відео:

Мета запуску

У Blue Origin розповіли, що успішний тестовий запуск ракети надасть змогу перевірити, як працюють технології компанії з визначення місця розташування корабля і швидкості під час наближення до Місяця. Саме завдяки цим технологіям корабель повинен здійснити успішну посадку на поверхню Місяця в межах 100 м від заздалегідь визначеного місця посадки.

Висадка на Місяць

Наразі створенням нового місячного посадкового модуля в рамках контракту з NASA крім Blue Origin займаються також компанії SpaceX та Dynetics. Кращий серед цих технічних проєктів, який пройде всі необхідні випробування, буде використаний для посадки астронавтів на Місяць в 2024 році в рамках програми Artemis.