На заході NextGen 2020 компанія BMW представила електрокар під назвою BMW iX – комерційну версію прототипу iNext, анонсованого автовиробником два роки тому. Новинка, побудована на базі платформи eDrive, отримала оригінальний дизайн, два продуктивних електродвигуна і значну для своїх габаритів дальність пробігу на одній "заправці".

Компанія не повідомила точних розмірів електрокара, за винятком міжосьової відстані, яка становить три метри. BMW iX отримав два електродвигуни (по одному на кожну вісь) сумарною потужністю 500 кінських сил, що розганяють автомобіль до 100 км/год за п'ять секунд, повідомляє TechCrunch.

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Характеристики BMW iX

Заявлений запас ходу моделі на одному заряді масиву акумуляторів становить до 480 кілометрів. При швидкій зарядці на спеціальній станції потужністю 200 кВт процес "заправки" від 10 до 80% ємності батареї займе 40 хвилин, а 10-хвилинного сеансу вистачить на 120 кілометрів шляху.



Електрокросовер BMW iX

У салоні розташувалися 12,3-дюймовий приладовий екран і дисплей з елементами управління діагоналлю 14,9 дюйма. Крім того, автомобіль має вбудований 5G-модем з високою пропускною здатністю і підтримкою технології C-V2X (Cellular Vehicle to Everything), що дозволяє транспортним засобам спілкуватися між собою і з розташованими поруч смартфонами.

Салон BMW iX

Місце решітки радіатора займає масив датчиків, що забезпечує роботу системи допомоги водієві, до складу якої входить автопілот третього рівня. Інтер'єр BMW iX виконаний в мінімалістичному дизайні – навіть без центрального тунелю, що візуально робить салон автомобіля ще більш просторим.

Електрокрососвер BMW iX, відео:

Ціна BMW iX

Запуск BMW iX у виробництво намічений на листопад 2021 року. Хоча компанія не назвала вартість свого нового електрокроссовера, за чутками, його цінник складе близько 100 000 доларів.