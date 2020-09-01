В кінці грудня або на початку січня корабель Starliner знову спробує дістатися МКС. Всі роботи з виправлення помилок завершені на 75%. Якщо місія виявиться успішною, влітку наступного року відбудеться пілотований політ з трьома астронавтами на борту.

NASA і Boeing оновили графік випробувальних польотів корабля CST-100 Starliner, який повинен почати здійснювати регулярні рейси до МКС в кінці 2021 року, пише Space News.

Цікаво NASA вибрало екіпажі для перших двох пілотованих запусків Starliner – космічного корабля Boeing

Космічне агентство попередньо призначило другий безпілотний політ Orbital Flight Test 2 на грудень. Ця місія стане повторенням першої, невдалої, яка відбулася минулого грудня й була перервана через технічні проблеми – корабель вийшов не на ту орбіту.

Заява NASA підтверджує недавні коментарі представників NASA:

Хлопці з Boeing працюють не покладаючи рук над повторним запуском в кінці року, може бути, на початку січня.

Проблеми, що викликали невдачу першої місії, були ретельно вивчені інженерами NASA і Boeing. В результаті був складений список з 80 рекомендацій, в тому числі, з тестування та моделювання, виникли нові вимоги до ПЗ, управління процесами, збору даних з устаткування Starliner.

За оцінками NASA, Boeing виконала вже майже 75% всіх рекомендацій. Інженери завершують роботу з оновлення й повторного затвердження програмного забезпечення корабля і приступають до проведення так званих Формальних кваліфікаційних випробувань – всеосяжних тестів програми управління польотом. Позаяк проблеми з софтом і стали причиною невдачі минулого запуску Starliner.

Що буде після випробувань

Якщо політ OFT-2 відбудеться за графіком і буде успішним, NASA і Boeing перейдуть до випробувальної пілотованої місії, в якій братимуть участь астронавти Майк Фінке, Ніколь Манн і Кріс Фергюсон. Вона запланована на червень 2021 року. Тривалість експедиції, якщо вона вдало добереться до МКС, поки не визначена.

Що відомо про Starliner? Корабель CST-100 розроблений для недовгих польотів на низьку навколоземну орбіту. Час автономного польоту – 60 годин, тривалість перебування в зістикованому стані з МКС – до 6 місяців. Функціонал – доставка вантажів і людей на МКС, а в майбутньому – на станцію Bigelow (якщо вона буде побудована). Як і корабель Dragon від SpaceX, Starliner здатний взяти на борт 7 астронавтів, але в штатному завантаженні він буде перевозити по 4 людини. Корабель створений в єдиній версії – герметичній, тоді як у SpaceX є виключно вантажна негерметична версія корабля Dragon.

Starliner частково багаторазовий корабель – у нього одноразовий лише теплозахист, який вигорає під час входження в щільні шари атмосфери.

З цієї причини Boeing планує побудувати два кораблі і чергувати їх запуски, щоб у інженерів був час на установку нового теплозахисту на корабель який щойно повернувся. Ще одна відмінність корабля – він сідає на парашутах не в океан, а на землю. Для пом'якшення удару в момент торкання Starliner оснащується системою надувних подушок.

Проєкт Starliner розробляється як пряма альтернатива кораблям SpaceX – якби компанія Ілона Маска не впоралася, то у NASA був би резерв у вигляді корабля від Boeing. Коли Starliner завершить всі випробування, він буде літати до МКС поперемінно з пілотованими Crew Dragon.