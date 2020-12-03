Компанія Boeing протестувала системи штучного інтелекту, які дозволяють безпілотним літакам літати разом, обмінюючись інформацією.

Під час випробувань, які проходили в Австралії, Boeing використала п'ять безпілотників, оснащених "передовою технологією управління й обміну даними". Протягом десяти днів на полігоні у Квінсленді кількість працюючих разом літаків росла поступово: з кожним успішним польотом до групи додавався один безпілотник. У підсумку в групу увійшли п'ять літаків довжиною 3,4 метра. Вони виконували польоти на швидкості 270 км/г.

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Як працює система

Завдяки новій системі ШІ у повітрі безпілотники могли обмінюватися інформацією і координувати свої дії, розподіляючи ролі. При цьому, за інформацією розробників, безпілотники, випробувані раніше, могли "навчати" апарати-новачки.

Розробники сподіваються, що системи штучного інтелекту зможуть виступати у ролі інструменту, здатного знизити навантаження на операторів і зменшити кількість бойових втрат. Проте, поки нова технологія не буде впроваджуватися в бойову техніку. У Phantom Works International відзначають, що групи безпілотників, оснащених ШІ, зможуть "підтримувати розвідку і спостереження".

Випробування безпілотників під управлянням ШІ, відео:

Технології та можливості, перевірені в рамках цієї програми, стануть частиною системи Boeing Airpower Teaming System і майбутніх автономних платформ Boeing. Заявлена ​​мета компанії для цієї технології – впровадити її для винищувачів "довжиною 11,7 м з можливістю пролетіти понад 3,7 тис. км. У Boeing припускають, що такі літальні апарати будуть "використовувати штучний інтелект для самостійного польоту або підтримки пілотованих літаків, зберігаючи при цьому безпечну відстань".



Автономні дрони Boeing під управлінням ШІ

Раніше Boeing відзвітувала про проведення льотних випробувань ще однієї групи безпілотників під управлінням штучного інтелекту. В ході тестів автономні літаки змогли самостійно спланувати маршрут, провести розвідку місцевості, виявити і класифікувати цілі. В ході місії апарати координували свої дії з пілотованими і безпілотними платформами.