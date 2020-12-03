Компанія Bolt представила четверте покоління свого фірмового електросамоката. Він забезпечує запас ходу 40 км. Його будуть використовувати у фірмовому сервісі прокату.

Загалом Bolt 4 став більш стійким і маневреним, а розряджений акумулятор можна замінити на заряджений завдяки знімній конструкції, розповіли 24 каналу у пресслужбі Bolt Україна.

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Що ще нового

Новий самокат оснащений датчиками попередження аварій, різких гальмувань і небезпечних рухів. Також новинка може надавати голосові та візуальні сповіщення. Це можуть бути підказки, наприклад, про в'їзд в пішохідну зону чи парковку.

Крім того, самокат може відправити повідомлення у службу підтримки Bolt, якщо раптом відбудеться небезпечне маневрування, різке гальмування, падіння тощо.

Новий девайс зробили ще більше екологічним, адже в разі поломки є можливість змінювати окремі деталі. Він придатний для вторинної переробки.

"Наша мета – зробити сервіс прокату електросамокатів доступним для користувачів, а безпека -2це наш головний пріоритет. Ми хочемо, щоб якомога більше людей зробило вибір на користь альтернативних видів транспорту. Саме тоді екологічна ситуація в містах дійсно покращиться. Наявність власної команди експертів дає змогу повністю контролювати якість електросамокатів і впроваджувати інноваційні рішення", – зазначив директор з розвитку мікромобільності Bolt Дмитро Пивоваров.

Нагадаємо, Bolt пропонує сервіс з прокату електротранспорту у 45 містах 15 країн Європи, зокрема й в Україні. Нині сервісом можна скористатись в Києві.