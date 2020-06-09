Нова лінія системи Loop повинна буде з'єднати виставковий центр Лас-Вегаса з найближчим готелем і казино Encore At Wynn. Ілон Маск продовжує реалізацію свого початкового плану – об'єднання в систему швидкісних підземних тунелів всіх основних районів Лас-Вегаса, а також аеропорт.

Компанія Маска Boring Company подала офіційну заявку в адміністрацію міста на розширення першої лінії своєї системи Loop до району Стріп, а саме до найближчого до виставкового центру Лас-Вегаса готельного комплексу Encore At Wynn, що включає готель і казино повідомляє electrek.

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Особливих деталей проєкту поки немає, як і подробиць про те, хто буде фінансувати розширення системи. Перша черга була побудована минулого року на гроші конференц-центру Лас-Вегаса, де щорічно в січні проходить головна всесвітня виставка споживчої електроніки – Consumer Electronics Show. Вартість контракту склала 50 мільйонів доларів. Саме виставковий центр виступав замовником будівництва.

За умовами договору з Маском, пілотна частина системи буде належати й керуватися виставковим центром Лас-Вегаса.

Попередній проєкт

Перша лінія Loop зараз готується до офіційної здачі замовнику. Всі основні роботи з копання двох паралельних тунелів були закінчені ще у січні цього року. Нещодавно Маск влаштував невеликий тест-драйв свого пікапа Cybertruck, проїхавши на ньому тунелем. Виявилося, що попри значні габарити машини – майже 6 метрів в довжину і 2 в ширину – вона комфортно помістилася навіть на підйомник Loop на станції 2.



Схема будівництва мережі Loop

Призначення першої черги системи Loop – швидкісне переміщення пасажирів величезною територією виставкового центру Лас-Вегаса на роботизованих Tesla під землею, без пробок і очікувань на світлофорах.

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Система Loop розширяється

Заявка на розширення системи означає, що Маск не жартував, коли недавно заявив, що його метою є поєднання тунелями Loop всіх основних районів міста і навіть прокладка окремої лінії до аеропорту.

Як ідея і новаторський засіб пересування Loop виглядає привабливо, але економіка підприємства вкрита темрявою. Перша лінія системи буде безкоштовна для пасажирів - за будівництво заплатив виставковий центр і він же буде підтримувати працездатність системи, вона стане частиною інфраструктури виставкового майданчика, свого роду атракціоном. Хто буде платити за риття нових тунелів і якою буде економіка їх функціонування поки зовсім не ясно.