Через місяць Boring Company планує запустити в дію перші станції в мережі підземних тунелів під Лас-Вегасом. Ілон Маск не став втілювати футуристичний проєкт з вакуумними тунелями і капсулами-поїздами. Його компанія вирила тунелі і пустить по них самокеровані електромобілі Tesla Model 3. Тепер у компанії показали перші живі фото та відео, які співпадають з початковими планами, показаними раніше.

Відкриття першого відрізка тунелів довжиною близько 1,3 кілометра з двома підземними станціями планувалося до виставки CES 2021, але пандемія коронавірусу змусила перенести виставку в онлайн. Проте, Boring Company обіцяє закінчити роботи за планом, і на підтвердження цього вона сьогодні опублікувала в Twitter перші живі фото та відео.

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Що відомо

Показана станція відповідає комп'ютерній моделі підземної станції, зображення якої було оприлюднено раніше цього року. Як і на комп'ютерній картинці, ми можемо бачити два в'їзди в тунелі, які будуть вести потоки машин в різних напрямках, а також ескалатор для пасажирів.

Комп'ютерна модель станції та її реальний вигляд / Фото Boring Company

Цього року компанія Boring Company повідомила, що планує розширити мережу підземних тунелів. Поступово мережа буде розростатися під Лас-Вегасом, охоплюючи все більше і більше популярних місць.