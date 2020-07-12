Німецька компанія добре відома своїми електромоторами та інструментами. Тепер інженери Bosch продемонстрували своє бачення електровелосипедів майбутнього. Транспорт обладнали двома підвісками, захованим у рамі акумулятором і комп'ютером в кермі. Все це зібрано з компонентів, які вже є в каталогах компанії.

Концептуальний велосипед Bosch має назву eBike Design Vision та позиціюється як міський спортивний транспорт для любителів пригод, жителів передмість і тих, хто не проти покорити бездоріжжя.

Така різноманітність забезпечується передньої і задньою підвіскою, а також амортизатором, вбудованим прямо в підседільну трубку, розповідає New Atlas.

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Особливості електровелосипеда eBike Design Vision

Рама з карбону приховує різні компоненти Bosch, зокрема, мотор Performance Line CX, встановлений поруч з нижньої консоллю вала, з'ємний літій-іонний акумулятор PowerTube 625, а гальмівна система eBike ABS ховається позаду переднього багажника.



Велосипед обладнаний мотором Bosh Performance Line CX

Під ним – завжди ввімкнений світлодіодний ліхтар, який доповнює задня фара, також вбудована в раму. Охолоджуючі канали збоку від нижньої труби запобігають перегріву мотора.



Електровелосипед від Bosh з двома активними підвісками

Всередині керма – комп'ютер для електровелосипедів Bosch Nyon. Там же приховані гальмівні шланги і кабелі управління мотором.



Комп'ютер для електровелосипедів Bosch Nyon

Технічних деталей Bosch не повідомив, немає й інформації про те, чи буде цей концепт коли-небудь реалізований.

Мета розробки eBike Design Vision – показати, що все можливо сьогодні, коли мова заходить про інтеграцію функціонального дизайну і дослідження можливостей, які відкриває перед нами майбутнє,

– заявив Клаус Фляйшер, глава Bosch eBike Systems.

На думку експертів Deloitte, в найближчі роки електровелосипеди будуть продаватися мільйонами, причому не тільки в Європі, але і в США. До кінця 2020 року електровелосипедів на дорогах буде більше, ніж будь-якого іншого виду EV-транспорту.