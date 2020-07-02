З кожним днем все більше відомих компаній заявляють про бойкот соцмережі Facebook. Вони відмовляються від рекламної співпраці, внаслідок чого акції компанії падають. CEO корпорації Марк Цукерберг озвучив свою позицію щодо цього бойкоту.

Очільник соцмережі під час онлайн-зустрічі зі співробітниками заявив, що цей бойкот не принесе серйозної шкоди для Facebook, передає The Information.

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У чому річ

Цукерберг пояснив, що значно більше прибутку Facebook отримує від малого бізнесу, а не від великих рекламодавців. Крім того, він запевнив своїх співробітників, що вже незабаром рекламодавці повернуться на платформу.

Також він додав, що бойкот рекламодавців не змусить компанію змінити свої правила.

"Ми не будемо змінювати наші правила, або підходи через загрозу втратити невелику частину прибутку або будь-яку частину прибутку", – сказав Цукерберг.

В чому звинувачують Facebook

Бойкот розпочали в рамках руху #StopHateForProfit, як знак солідарності із протестами у США після загибелі затриманого поліцією чорношкірого американця Джорджа Флойда.

Раніше громадські організації закликали знизити рівень ненависті в соцмережах. На їхню думку, соціальні мережі, зокрема і Facebook, закликають краще моніторити ситуацію з поширенням ненависті.

До бойкоту вже долучилися мобільний оператор Verizon, мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben & Jerry (Unilever), кінопрокатна компанія Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, додаток Talkspace, рекрутингова компанія Upwork, компанія Mozilla та популярний месенджер Viber.