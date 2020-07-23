Вже кілька місяців рекламодавці бойкотують соцмережу Facebook. Таким чином компанії долучаються до руху StopHateForProfit та вимагають соцмережу переглянути ставлення до фейків та риторики ненависті.

Зараз до бойкоту долучилась і українська компанія Muraha.ua. Українці відмовитися від усіх рекламних активностей в Facebook і Instagram на три місяці, передає AIN.UA.

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Як пояснюють рішення

Як розповів директор Digital Fox Agency (ведуть цифрову комунікацію Muraha) Микита Коваленко, компанія Facebook перестала реагувати на зауваження на невдоволення аудиторії.

Це дасть змогу українській компанії зосередитися на нових каналах і проєктах, а також розвантажити роботу контент-відділу.

"Ми не очікували, що станемо першою українською компанією яка приєднається до бойкоту. Але не думаю, що той хайп, який ми отримали, в результаті компенсує нам втрати", – додав Коваленко.

При цьому компенсувати це падіння українці планують через інші канали:

запровадження нових сервісів для клієнтів

збільшення бюджету на пошуковий контекст Google

Розвиток власного каналу на YouTube

Запуск таргетингової кампаній в інших соціальних мережах: Twitter, LinkedIn.

Хто ще бойкотує Facebook

Раніше, від реклами у соцмережах компанії Facebook відмовились чимало відомих світових брендів, як от Coca-Cola, Viber, Upwork та багато інших.

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При цьому CEO Facebook Марк Цукерберг вже заявив, що компанія не планує змінювати політику та додав, що їхні доходи не надто сильно залежать від реклами.