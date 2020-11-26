Попри велику популярність автомобілів Tesla компанії не завжди вдається уникнути проблем при випуску фірмової продукції. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відзвітувала про несправності, виявлені у деяких електрокарах компанії, через що останній довелося відкликати кілька десятків тисяч автівок.

Найбільш проблемною виявилася Model X зразка 2016 року, повідомляє The Verge. Зокрема, відомство відзначило, що декоративні елементи даху багатьох Model X (2016) були закріплені без попереднього нанесення грунтовки, що може привести до їх відокремлення від транспортного засобу під час руху.

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Це вже не перший подібний випадок: в одному з недавніх інцидентів у Model Y відпала вся верхня частина даху через погану фіксації.

Проблеми з Tesla Model Y

Що стосується Tesla Model Y 2020 року випуску, то у трьох автомобілів цієї марки відвалився передній верхній важіль керування. Це, швидше за все, свідчить про недостатньо добре затягнуті болти при складанні автомобіля. В результаті автовиробник був змушений відкликати 9 136 електрокарів Model X і 401 одиницю Model Y для усунення недоліків.

Представники Tesla заявили, що тестування і ремонт електрокарів з вищевказаними проблемами будуть проведені безкоштовно. При цьому, компанія відзначила що ніяких нещасних випадків, пов'язаних із зазначеними проблемами, досі зафіксовано не було.