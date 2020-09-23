Microsoft готує версію браузера Edge для Linux. Зараз браузер Microsoft Edge на базі Chromium доступний для скачування лише на ПК з ОС Windows (7/8/8.1/10) і macOS. Крім того, його також можна встановити на мобільні пристрої з iOS або Android.

Компанія Microsoft, повідомила про те, що версію браузера Edge для систем Linux слід очікувати у жовтні 2020 року.

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Microsoft пояснила, що Edge для Linux вийде у жовтні в програмі Microsoft Edge Insider. Наразі Microsoft додає в браузер Edge нові функції, щоб виділити його серед інших Chromium-конкурентів.

Можливості Edge для Linux

Microsoft Edge для Linux буде підтримувати управління мобільними додатками (MAM, mobile application management). Системні адміністратори також зможуть обмежувати доступ корпоративним користувачам на різні веб-сторінки. У планах розробників додати в браузер підтримку WebView2 і розширення Visual Studio Code 1.0.

Microsoft випустила стабільну версію браузера Microsoft Edge на базі Chromium 15 січня 2020 року. Після її релізу Microsoft заявила, що новий Edge "є єдиним браузером, оптимізованим для Windows 10". До того ж компанія опублікувала початковий код деяких компонентів браузера.