Компанія Microsoft продовжує покращувати свій браузер Edge, додаючи нові функції, а також розширюючи можливості в плані зміни зовнішнього вигляду оглядача. Цього разу в Edge з'явилася можливість створення власних тем оформлення.

Остання версія Edge вже підтримує завантажувані теми оформлення з офіційних магазинів доповнень Microsoft Store і Google Web Store, які можуть налаштовуватися відповідно до уподобань користувача. Про це пише Windows latest.

Цікаво Microsoft випускає нову операційну систему: інсайдери назвали дату виходу

Що відомо

Нова функція розширить можливості налаштування. Користувачі зможуть обрати колір панелі інструментів, логотипу Microsoft на новій вкладці, вікна браузера та інше.

Зараз оновлення доступне в Edge Canary. Включити його можна на вкладці з експериментальними функціями, яка доступна за адресою Edge://flags. Потрібно активувати параметр "Вибір тем" і перезапустити браузер.



Нова функція Edge / Фото Windows Latest

Передбачається, що повноцінна можливість створення власних тем оформлення з'явиться у браузері від Microsoft разом з виходом Edge 88 або Edge 89, запуск яких повинен відбутися на початку наступного року. Крім цього в новій версії очікують можливість вертикального розміщення вкладок, а також оновлену темну тему.